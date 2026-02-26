نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين وتضرره من قيام فرد شرطة بالتعدي عليه وعلى أسرته وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله في محافظة القليوبية.

الداخلية تضبط طرفي المشاجرة وتكشف سبب النزاع

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص والتحريات، تبين وجود خلافات سابقة وجيرة بدائرة مركز شرطة طوخ بين "فرد شرطة" و"مواطن بالمعاش". وكشفت التحريات أن سبب النزاع يعود لرغبة الطرف الأول في شراء منزل اشتراه الطرف الثاني مؤخراً، مما أدى لمشاحنات تطورت لمشاجرة وتراشق بالألفاظ والأيدي، قام خلالها الشرطي بإتلاف الكاميرات.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر كل منهما بوقوع المشادة بسبب خلافات الجيرة والنزاع على العقار المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل الطرفان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

