إعلان

مشاجرة بين شرطي ومواطن بالقليوبية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:36 م 26/02/2026

مشاجرة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين وتضرره من قيام فرد شرطة بالتعدي عليه وعلى أسرته وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله في محافظة القليوبية.

الداخلية تضبط طرفي المشاجرة وتكشف سبب النزاع

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص والتحريات، تبين وجود خلافات سابقة وجيرة بدائرة مركز شرطة طوخ بين "فرد شرطة" و"مواطن بالمعاش". وكشفت التحريات أن سبب النزاع يعود لرغبة الطرف الأول في شراء منزل اشتراه الطرف الثاني مؤخراً، مما أدى لمشاحنات تطورت لمشاجرة وتراشق بالألفاظ والأيدي، قام خلالها الشرطي بإتلاف الكاميرات.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر كل منهما بوقوع المشادة بسبب خلافات الجيرة والنزاع على العقار المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل الطرفان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إقرأ أيضًا:

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة القليوبية وزارة الداخلية طوخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
أخبار المحافظات

وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة
أخبار المحافظات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"