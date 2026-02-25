كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته الهروب من رجال الشرطة عقب تعديه على شخص آخر بمحافظة دمياط.

تفاصيل مشاجرة صالة الألعاب الرياضية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص والتحري، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمياط الجديدة يوم 21 من الشهر الجاري، من "مهندس" يمتلك صالة ألعاب رياضية (جيم) بدائرة القسم، يفيد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عامل مقيم بدمياط. وتطور الأمر إلى تعدي الأخير عليه بالسب، إثر محاولته اقتحام الصالة بالقوة بزعم وجود متعلقات شخصية خاصة به بالداخل.

السيطرة على المتهم واكتشاف هروبه من حكم قضائي

وفور وصول الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للسيطرة على الموقف، حاول المشكو في حقه الفرار، إلا أن القوات تعاملت بيقظة وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه على الفور. وبالكشف الجنائي عنه، تبين أنه هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس لمدة سنة في قضية "ضرب".

وبمواجهته، اعترف المتهم بافتعال المشاجرة، وأقر بمحاولته الهرب فور رؤيته لرجال الشرطة خشية القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.