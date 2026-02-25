رصدت عدسة "مصراوي"، اليوم الأربعاء، الصور الأولى لفرد الأمن المجني عليه في واقعة اعتداء رجل أعمال عليه داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، وذلك أثناء حضوره أولى جلسات المتهم أمام محكمة الجنح.

أولى جلسات محاكمة متهم بضرب فرد أمن بالتجمع الخامس

تنظر محكمة الجنح اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

تلقت النيابة بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى لإصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

