كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة نزيل داخل أحد أقسام الشرطة، بزعم تعرضه للإهمال الطبي والتعذيب، ما أثار حالة من الجدل بين رواد المنصات.

تحريات دقيقة تثبت الواقعة الحقيقية

وبالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، حيث أوضحت التحريات أن المتوفى كان محتجزاً بأحد أقسام الشرطة منذ يوم 6 من الشهر الجاري لتنفيذ حكم قضائي بالحبس في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص. وفي يوم 14 من نفس الشهر شعر بحالة إعياء، فتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثراً بحالته الصحية.

وأشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى الإصابة بمرض الدرن والتهاب رئوي حاد، مؤكداً عدم وجود أي إصابات ظاهرية. كما أكدت أسرة المتوفى عدم اتهامها لأي جهة بالتسبب في الوفاة.

ضبط المتسبب في نشر الادعاءات

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه عم المتوفى ومقيم بمحافظة الجيزة، وأقر بنشر الادعاءات الكاذبة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور