كتب- علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، سلسلة من الحملات التفتيشية المكبرة، لمكافحة جرائم تصنيع وحيازة والاتجار في الألعاب النارية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرير 108 قضايا متنوعة، تكللت بالنجاح في ضبط كميات هائلة تخطت حاجز المليون ونصف المليون 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، قبل طرحها بالأسواق.

إجراءات قانونية رادعة

وعقب إتمام عمليات الضبط والمصادرة وتحريز المضبوطات، بادرت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي تولت بدورها مباشرة التحقيقات لتقديم المتورطين للعدالة.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها