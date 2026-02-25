إعلان

الأمن يحبط ترويج مليون ونصف لعبة نارية في الأسواق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:24 م 25/02/2026

المتهمون وجانب من المضبوطات

كتب- علاء عمران:
شنّ قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، سلسلة من الحملات التفتيشية المكبرة، لمكافحة جرائم تصنيع وحيازة والاتجار في الألعاب النارية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرير 108 قضايا متنوعة، تكللت بالنجاح في ضبط كميات هائلة تخطت حاجز المليون ونصف المليون 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، قبل طرحها بالأسواق.

إجراءات قانونية رادعة

وعقب إتمام عمليات الضبط والمصادرة وتحريز المضبوطات، بادرت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي تولت بدورها مباشرة التحقيقات لتقديم المتورطين للعدالة.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية الألعاب النارية ضبطيات الداخلية حملات أمنية

