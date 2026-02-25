إعلان

طلب برلماني بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية

كتب : نشأت حمدي

02:37 م 25/02/2026

مجلس النواب

أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بسبب تحمل الحكومة أعباء كبيرة .


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

وأكد فؤاد ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية، سواء أكان هذا السكن الأصلي فيلا أم شقة، لافتًا إلى أن هناك بعض المواطنين في الأرياف يمتلكون منزلًا خاصًّا ويحصلون على معاش تكافل وكرامة؛ وهو ما يجعل الضريبة على العقارات المبنية عبئًا عليهم .

وأشار النائب إلى أنه مع إعفاء السكن الأصلي، ويتم تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على مَن يمتلك أكثر من مسكن، مطالبًا بأن تكون هناك لجان التسعير من المتخصصين، لا سيما أنه لو تم ترك التسعير لموظفي الضرائب سيكون التقدير جزافيًّا .

مجلس النواب علاء الدين فؤاد العقارات المبنية

