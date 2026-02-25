إعلان

بورصة مصر تهبط 2.73% بنهاية تعاملات جلسة اليوم بضغط مبيعات الأجانب

كتب : أحمد الخطيب

02:39 م 25/02/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.73% عند مستوى 49014 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.87%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.08 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 265.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.94% عند مستوى 50390 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

أقرا أيضا:

رئيس البورصة: بدء تداول العقود الآجلة من 1 مارس المقبل

بورصة مصر تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيبها دوليا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

EGX 30 المؤشر الرئيسي البورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
موعد ومكان جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر
أخبار المحافظات

موعد ومكان جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر
لمريض الجيوب الأنفية.. 3 فتاوى مهمة يجب أن تعرفها في رمضان
جنة الصائم

لمريض الجيوب الأنفية.. 3 فتاوى مهمة يجب أن تعرفها في رمضان

السيسي يلتقي مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
أخبار مصر

السيسي يلتقي مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة