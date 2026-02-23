واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في تطبيق اللوائح المرورية وتعزيز السلامة العامة، وأسفرت الحملات الأخيرة عن عدة إجراءات خلال 24 ساعة.

فقد تم سحب 779 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس 2021، وتفعيل لوائح المرور على المخالفين. وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر، ضمن خطة تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

حملات مكبرة للمرور تضبط مخالفات وتزيل المركبات والدراجات المهملة

كما ضبطت الأجهزة 1077 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، فيما شددت الوزارة على التزام قائدي السيارات بالدوران في الحارات المخصصة لهم لضمان السيولة المرورية وتقليل الحوادث.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق، تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة من رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالتنسيق مع أحياء المدينة وشرطة المرافق والجهات المعنية الأخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

