نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في فك لغز مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وثق لحظات من المشادات والتعدي داخل أحد مواقف السيارات بمدينة الزقازيق، بعد أن استغاث أحد المواطنين من بلطجة سائق ميكروباص منعه من استقلال السيارة وتعدى عليه بالسب والحجارة.

بتاريخ 17 فبراير الجاري وأثناء الشاكي تواجده بموقف سيارات بمدينة الزقازيق لاستقلال سيارة ميكروباص متجها لمحل إقامته فوجئ بقائد الميكروباص "الظاهر بمقطع الفيديو" يمنعه من استقلالها واعتدى عليه محاولا رشقه بالحجارة دون حدوث إصابات.

سقوط "سائق الحسينية"

أمكن تحديد وضبط سيارة الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) وبمواجهته اتهم الأخر بالتعدى عليه بالسب مما دفعه لمنعه من استقلال السيارة.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.