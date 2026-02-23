إعلان

كشف ملابسات فيديو "خناقة الحجارة" بموقف الزقازيق

كتب : مصراوي

08:13 م 23/02/2026

سائق متهم بالاعتداء على شخص بموقف سيارات الزقازيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في فك لغز مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وثق لحظات من المشادات والتعدي داخل أحد مواقف السيارات بمدينة الزقازيق، بعد أن استغاث أحد المواطنين من بلطجة سائق ميكروباص منعه من استقلال السيارة وتعدى عليه بالسب والحجارة.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

بتاريخ 17 فبراير الجاري وأثناء الشاكي تواجده بموقف سيارات بمدينة الزقازيق لاستقلال سيارة ميكروباص متجها لمحل إقامته فوجئ بقائد الميكروباص "الظاهر بمقطع الفيديو" يمنعه من استقلالها واعتدى عليه محاولا رشقه بالحجارة دون حدوث إصابات.

سقوط "سائق الحسينية"

أمكن تحديد وضبط سيارة الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) وبمواجهته اتهم الأخر بالتعدى عليه بالسب مما دفعه لمنعه من استقلال السيارة.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موقف سيارات الزقازيق حادث الشرقية موقف سيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي
أخبار المحافظات

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني