حادث مأساوي ينتهي بجثة داخل كمبوند بزهراء مدينة نصر

كتب : محمد شعبان

07:42 م 23/02/2026 تعديل في 08:57 م

جثة - أرشيفية

خيم الحزن على سكان كمبوند "جاردينيا" بمنطقة زهراء مدينة نصر، إثر حادث مأساوي وقع داخل إحدى الوحدات السكنية، حيث لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي مفاجئ أودى بحياته في الحال.

بلاغ عن جثة

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارا بوجود حالة وفاة داخل الكمبوند. فور انتقال الشرطة إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية فارق الحياة نتيجة ملامسته لتيار كهربائي شديد، مما لم يترك مجالاً لمحاولات الإنقاذ.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً في مكان البلاغ للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الحادثة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الصعق الكهربائي.

