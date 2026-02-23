إعلان

العثور على جثة شاب سوداني داخل شقته بالشيخ زايد

كتب : محمد شعبان

08:03 م 23/02/2026

جثة - أرشيفية

سادت حالة من الهدوء الحذر منطقة الحي العاشر بالشيخ زايد، عقب اكتشاف واقعة مأساوية داخل إحدى الوحدات السكنية بشارع المستثمر الصغير، حيث عُثر على جثمان شاب يحمل الجنسية السودانية، فارق الحياة في ظروف غامضة.

بلاغ استغاثة ينتهي بفاجعة

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحالة ضيق تنفس حادة أمام العمارة رقم 47 بشارع المستثمر الصغير. وعلى الفور، هرعت سيارة الإسعاف وقوة أمنية إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم الطبي اللازم، لكنه فارق الحياة قبل وصولهم.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

نقل الجثمان والتحقيقات الرسمية

أفادت المعاينة الأولية بأن المتوفى سوداني الجنسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية حاليا جهودها للوقوف على ملابسات الوفاة، والتأكد مما إذا كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو وجود شبهة جنائية، مع استكمال إجراءات إخطار السفارة التابع لها المتوفى.

جثة سوداني حادث الشيخ زايد أمن الجيزة

