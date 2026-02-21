ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في القاهرة

كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، مستهدفًا راغبي الحصول على شهادات دراسية بغرض تحسين فرصهم الوظيفية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج لشهادات في عدد من المجالات التعليمية، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهل حامليها للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

المتهم يروج لشهادات مزيفة لتحصيل مبالغ مالية من الطلاب

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى استمارات التحاق ومطبوعات دعائية كانت تُستخدم لاستقطاب المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة جهودها لملاحقة مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.