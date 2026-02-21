إعلان

الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه و5 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:02 م 21/02/2026 تعديل في 01:11 م

شرطة التموين _أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المالية والتموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي ومصالح المواطنين.
وأسفرت الحملات عن: ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، ضمن جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمكافحة المضاربة والعملات المخفية عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.
ضبط مخالفات في المخابز السياحية والمدعمة لحماية المستهلك
وضبط مخالفات في الأسواق وحماية المستهلك، حيث تم ضبط ما يقرب من 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضمن جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمواجهة التلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان انضباط الأسواق وحماية الاقتصاد والمواطنين من أي تجاوزات.

