تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في طائرات تصوير بدون تصريح داخل محافظة بني سويف.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد رصدت قيام المتهمين بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمان عرضا الطائرات للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماع

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمين، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبحوزتهما هاتفان محمولان وجهازا حاسب آلي محمول. وفحص المضبوطات كشف عن دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى ضبط 4 طائرات "درون" بدون تصريح، و8 وحدات تحكم، وعدد من أدوات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بها.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.