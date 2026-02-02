إعلان

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

كتب : مصراوي

05:36 م 02/02/2026 تعديل في 05:48 م

بوسي الأسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة 21 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الراقصة "بوسي الأسد"، على حكم حبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

استأنفت الراقصة المعروفة بـ"بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بمعاقبة الراقصة بوسي بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوسي الأسد الراقصة بوسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
شئون عربية و دولية

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات