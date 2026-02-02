قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة 21 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الراقصة "بوسي الأسد"، على حكم حبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

استأنفت الراقصة المعروفة بـ"بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بمعاقبة الراقصة بوسي بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.