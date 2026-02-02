أمن المنافذ ينفذ 292 حكمًا قضائيًا ويضبط مخالفات وتهريب خلال يوم واحد

تمكن قطاع أمن المنافذ من تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 3 قضايا تهريب مواد مخدرة، وقضية تهريب بضائع، و4,143 مخالفة مرورية، و47 قضية أمن عام، وتنفيذ 292 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية تزوير مستندات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والأمان على جميع منافذ الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب.

