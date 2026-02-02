إعلان

أمن المنافذ ينفذ 292 حكمًا قضائيًا ويضبط مخالفات وتهريب خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

01:32 م 02/02/2026 تعديل في 01:52 م

قطاع أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن قطاع أمن المنافذ من تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 3 قضايا تهريب مواد مخدرة، وقضية تهريب بضائع، و4,143 مخالفة مرورية، و47 قضية أمن عام، وتنفيذ 292 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية تزوير مستندات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والأمان على جميع منافذ الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية مكافحة الجريمة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الشيوخ" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين
اقتصاد

الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين
"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
زووم

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر