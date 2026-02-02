إعلان

"نصبوا على 43 مواطنًا".. سقوط عصابة التطبيقات الذكية في القاهرة

كتب : علاء عمران

12:34 م 02/02/2026

المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بعد استغلالهم والترويج لإمكانية حصولهم على مبالغ مالية من خلال أحد التطبيقات الذكية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام عناصر التشكيل العصابي، المتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، باستقطابهم وإيهامهم بإمكانية حصولهم على مبالغ مالية ميسرة عقب توقيع عقود باستخدام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتسجيل بأحد التطبيقات الذكية للتمويل الاستهلاكي، عبر خطوط هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

وقام عناصر التشكيل بعد ذلك بالحصول على قروض مالية بموجب تلك العقود دون تسليمها لأصحابها، كما اشتروا هواتف محمولة من موظف بإحدى شركات المحمول بقيمة القروض المتحصلة، ثم باعوها لاحقًا.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل (10 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وسيدتان)، وتبين قيامهم بالنصب على 43 مواطنًا بالطريقة نفسها، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، إلى جانب 46 هاتفًا محمولًا و77 شريحة هاتف محمول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي سقوط عصابة عصابة التطبيقات الذكية

