الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالتعدي عليه من قوة أمنية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية بالتعدي عليه بالضرب وإيصاله إلى أحد مراكز الشرطة دون وجه حق في كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 يناير الماضي، تمكنت الخدمات الأمنية بمركز شرطة دسوق من ضبط القائم على النشر لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس ثلاث سنوات وشهرين في أربع قضايا ما بين "تبديد، خيانة أمانة، ضرب".

وتم عرضه على النيابة العامة، حيث قام بالمعارضة في ثلاث قضايا منهم واستأنف الحكم في الأخيرة، وتم إخلاء سبيله بتاريخ 22 يناير الماضي، وأن الإجراءات التي اتخذت حياله تمت في إطار من الشرعية والقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور