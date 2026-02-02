إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالتعدي عليه من قوة أمنية بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

12:25 م 02/02/2026 تعديل في 02:48 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية بالتعدي عليه بالضرب وإيصاله إلى أحد مراكز الشرطة دون وجه حق في كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 يناير الماضي، تمكنت الخدمات الأمنية بمركز شرطة دسوق من ضبط القائم على النشر لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس ثلاث سنوات وشهرين في أربع قضايا ما بين "تبديد، خيانة أمانة، ضرب".

وتم عرضه على النيابة العامة، حيث قام بالمعارضة في ثلاث قضايا منهم واستأنف الحكم في الأخيرة، وتم إخلاء سبيله بتاريخ 22 يناير الماضي، وأن الإجراءات التي اتخذت حياله تمت في إطار من الشرعية والقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية كفر الشيخ النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
زووم

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر