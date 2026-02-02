واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحماية الأمن العام.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في عدد من المحافظات، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن في جنايات اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وسرقة بالإكراه، وذلك في نطاق محافظتي القليوبية والفيوم، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وعُثر بحوزة المتهمين على قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والآيس والهيروين والبانجو، بالإضافة إلى 10 آلاف قرص مخدر، و72 قطعة سلاح ناري، من بينها 19 بندقية آلية و21 بندقية خرطوش و30 فرد خرطوش وطبنجتان، فضلًا عن كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 80 مليون جنيه.

