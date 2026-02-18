تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة التي تقوم بجلب وتجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، ضمن حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة البؤر الإجرامية.

مقتل 6 عناصر إجرامية خلال مواجهات مع الأمن

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العمليات أسفرت عن مصرع 6 من هذه العناصر، جميعهم محكوم عليهم بالسجن أو المؤبد في قضايا اتجار مخدرات وسلاح بدون ترخيص وجرائم سرقة وخطف، كما أصيب فرد شرطة أثناء تبادل إطلاق النار بمحافظة القليوبية.

المضبوطات المالية والمادية

تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية بحوزتهم نحو 800 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة، و15 ألف قرص مخدر، و61 قطعة سلاح ناري بينها بنادق آلية وخرطوش، وتقدر قيمة المضبوطات المالية بنحو 86 مليون جنيه.

اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتورطين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جميع أشكال الجريمة وحفظ الأمن العام.