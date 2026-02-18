تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الجنائية لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك للاستيلاء على أموالهم.

انتحال صفة موظف بنك

أوضحت التحريات أن المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، كان يتواصل مع ضحاياه مدعياً قدرته على تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ويطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ليتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

استخدم المتهم الأموال المستولى عليها في عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العدوة، وعُثر بحوزته على 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، 8 شرائح هاتف، مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه.

أقر المتهم بارتكاب الوقائع كما ورد بالتحريات، معترفاً بتنفيذ 6 وقائع احتيال بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.