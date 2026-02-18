أول صور للمتهم بذبح طفل المهندسين أمام الجنايات

رصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى للكوافير الحريمي المتهم بذبح الطفل "عبد الرحمن" داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام محكمة الجنايات، أثناء محاكمته بتهمة القتل العمد.

وظهر المتهم خلف قفص الاتهام مرتديًا زي الحبس: تيشيرت أزرق وبنطلون كحلي، تبدو على ملامحه الدهشة والحسرة والندم والألم.

قتل الطفل ذبحًا بسكين الانتقام

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد الطفل فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يتوقف عند ذلك، ثم أمسك برقبته وذبحه للتأكد من موته، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

شهادة الشهود تضع الجاني في مأزق

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت ممثلًا دور "العامل"، إلا أنه استهدف الطفل "عبد الرحمن"، وما أن اقترب منه انهال عليه بسكين أخرجه من طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا عليه متأثرًا بإصابته، وحاول الزحف بعيدًا عن المتهم الذي واصل التعدي عليه، على إثرها هرع العامل للاستغاثة بوالد الطفل "علاء" لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن" غارقًا في دمائه داخل المحل، فيما فر المتهم هاربًا من موقع الجريمة.

الكاميرات عين الحقيقة

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحل، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله للمحل، وإشارته للطفل وحضوره إليه، ثم إشهاره للسلاح الأبيض (سكين) وانهاله على المجني عليه بطعنات متعددة وذبحه للتأكد من وفاته، ثم فراره من موقع الحادث.

التقرير الطبي يكشف مفاجآت صادمة

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات بجسد الطفل "عبد الرحمن حازم" عبارة عن:

جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمة الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، مع قطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الموالية، وجرح آخر بمستوى الحواف سطحي بطول حوالي 9 سم يسار العنق، وجرح بمستوى الحواف مائل بطول نحو 3 سم أعلى يسار الصدر،و جرح مستعرض بطول حوالي 4 سم منتصف يسار الصدر، وستة عشر جرحًا بمستوى الحواف متراوح طولها بين 1 و3 سم على جانبي الظهر.

واختتم التقرير أن الإصابة بالعنق هي إصابة ذبحية حيوية حدثت بمصادمة جسم صلب حاد، بينما باقي الإصابات طعنات حديثة بواسطة جسم صلب حاد (السكين المُحرز).

وعزت الوفاة إلى الإصابة الذبحية بالعنق، والإصابات الطعنية بالصدر والظهر، وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وقطوعات القلب والرئتين ونزيف دموي شديد أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية، مما تسبب في الوفاة.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو