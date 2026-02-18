بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء

وزير الداخلية يكرم عدد من شهداء ومصابي الشرطة والمتميزين في احتفال رسمي

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث سقوط سيارة ميكروباص داخل حفرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، مما أدى إلى احتجاز 5 أشخاص.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل حفرة في شارع منشية الجمل أسفل كوبري الزاوية دائرة قسم الزاوية الحمراء.

على الفور انتقلت سيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" داخل حفرة على عمق 6 متر تقريبا نتيجة أعمال إنشائية.

كما تبين من الفحص وجود عدد 5 أشخاص محتجزين داخل الحفرة "خارج السيارة الميكروباص"، جاري استخراجهم بمعرفة القوات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.