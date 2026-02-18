أمريكا وبريطانيا تشددان على ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية

(د ب أ)

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا دعمه لخطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة من أجل غزة في مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي ذلك فيما من المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين للدفع في اتجاه إحراز تقدم بشأن خطة السلام في غزة المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت الحكومة البريطانية إن ستارمر وترامب تحدثا مساء أمس الثلاثاء.

وقال ناطق باسم الحكومة "وبالتطرق إلى الوضع في غزة، تناول رئيس الوزراء الوضع الحالي في المنطقة واهمية تأمين وصول المزيد من المساعدات الإنسانية"، وأضاف "لقد أعلن دعمه للعمل الجاري لتنفيذ خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة"، وتابع "أكد المسؤولان التزامهما المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

كما اتفقا على أنه يجب عدم السماح مطلقا لإيران بتطوير أسلحة نووية، كما ناقشا المفاوضات الجارية بشأن أوكرانيا في المكالمة الهاتفية.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تصل وزيرة الخارجية البريطانية إلى نيويورك اليوم الأربعاء، حيث سترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي.