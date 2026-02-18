ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4376 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5627 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6565 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7502 جنيه للجرام.

اقرأ أيضًا:

أسواق المعادن تواصل الانخفاض عالميا.. الذهب يتراجع 2.4% والفضة 5.3%

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233312 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 375100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

صعود الدولار يكبح مكاسب الذهب.. ماذا يحدث في الأسواق؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.72% إلى نحو 4912 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.