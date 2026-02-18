إعلان

القبض على سائق ظهر في فيديو متحرش بفتاة بدمنهور

كتب : علاء عمران

12:14 م 18/02/2026 تعديل في 12:57 م

القبض - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور، تضمن ادعاءات تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قائد سيارة ملاكي أثناء استقلالها السيارة برفقته بمحافظة البحيرة.


أوضحت الوزارة في بيان لها، عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور. وبسؤالها، أيدت ما ورد بالمنشور.

سائق ظهر في فيديو متحرش بفتاة بدمنهور


تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الصور وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

