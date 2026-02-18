أعلن البنك المركزي المصري استفادت أكثر من 1.16 مليون خدمة غير مالية واستشارية قدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال خلال آخر 5 سنوات في مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي.

وأوضح المركزي في بيان اليوم، أن مراكز تطوير الأعمال ساهمت في توفير تمويلات بنحو 19 مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع بمشاركة 18 بنكا

واستفاد أكثر من 500 ألف مشروع وعميل من الخدمات عبر 132 مركزًا في 25 محافظة من بينهم 210 ألف سيدة ورائدة أعمال لأصحاب المشروعات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمن الخدمات المساعدة في اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ وإعداد دراسات الجدوى والتثقيف المالي والتدريب وتجهيز الملف الائتماني.

وتتيح "مراكز تطوير الأعمال" مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية والتي تقدم بشكل مجاني، بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط وغير ذلك.

كما تتيح إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك الإمداد بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلا عن المساعدة في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب ورفع الكفاءة.

ووصل متوسط معدل النمو السنوي في عدد الخدمات المقدمة إلى 135% وعدد العملاء إلى 125% وذلك بفضل الانتشار الجغرافي الكبير لمراكز تطوير الأعمال البالغ عددها 132 مركزًا تغطي 25 محافظة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الرامية لدعم ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حث القطاع المصرفي على التوسع في تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم وتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي على التحول للقطاع الرسمي، تماشيًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.

ويمكن للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز تطوير الأعمال بدون مقابل مادي من خلال زيارة تلك المراكز المنتشرة في معظم المحافظات بفروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، والتي يمكن معرفة أماكنها عبر زيارة موقعها الإلكتروني هنا