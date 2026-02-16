إعلان

مزق جسده بسلاح أبيض.. تفاصيل اعتداء شاب على حماه في الزقازيق

كتب : ياسمين عزت

03:10 م 16/02/2026

شهدت منطقة "النحال" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقعة اعتداء دامية؛ أقدم خلالها شاب على التعدي على والد زوجته (أربعيني العمر) مستخدماً سلاحاً أبيض.

قام الجاني بتمزيق جسد المجني عليه، موجهاً له عدة طعنات متفرقة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية خطيرة، نُقل على إثرها فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، كشف "ربيع الحسيني"، عم المجني عليه، أن الضحية هو "حما" المتهم، مشيراً إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية نشبت بين الشاب وزوجته بسبب مصروفات المعيشة وتوفير احتياجات طفلتهما، مما دفع الزوجة لترك منزل الزوجية واللجوء لبيت أهلها.

وبحسب الرواية، توهم المتهم أن والد زوجته هو من حرضها على ذلك، فتوجه إلى منزل الأسرة بمنطقة النحال، واستدرج صهره للخارج بحجة التحدث معه، وما إن ظفر به حتى باغته بالاعتداء بالسلاح الأبيض.

وأضاف "الحسيني" أن المتهم يدعى "بيومي. س" (24 عاماً)، يعمل سائق "توك توك" ومقيم بنطاق قسم أول الزقازيق، وقد فر هارباً عقب ارتكاب الجريمة. بينما جرى نقل المصاب "أحمد عبد العظيم" (44 عاماً) إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1620 جنح قسم شرطة أول الزقازيق، وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

من جانبها، ناشدت أسرة المجني عليه الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهم، مؤكدين استمرار تهديداته للزوجة وأهلها، ومطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حمايتهم.

الشرقية منطقة النحال شرطة أول الزقازيق الزقازيق

