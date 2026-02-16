إعلان

طفل يقود ميكروباص بالقاهرة ويعرض حياته والمواطنين للخطر.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

03:08 م 16/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طفل بقيادة سيارة "ميكروباص" بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه تم تحديد وضبط السيارة، وهي ملك والد الطفل ومنتهية التراخيص، وقائدها يبلغ 14 عامًا. وبسؤاله أقر بأنه أخذ السيارة دون علم والديه.

وباستدعاء خال الطفل، أقر بأن والد الطفل "متواجد خارج البلاد"، وأنه لم يكن على علم بقيام الطفل بأخذ السيارة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طفل يقود ميكروباص وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي حياة المواطنين

