الداخلية تضبط 6 رجال و8 سيدات لاستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:28 م 15/02/2026

المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و8 سيدات – بينهم 6 لهم معلومات جنائية – لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وبصحبتهم تم ضبط 21 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالبيع الإلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

المتهمين (2)

وزارة الداخلية التسول مباحث رعاية الأحداث محافظة الجيزة

