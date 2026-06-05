

شهدت منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، اندلاع حريق محدود داخل مدخنة أحد المطاعم الشهيرة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المنشأة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوجود أدخنة واشتعال داخل مدخنة مطعم شهير بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مدخنة مطعم "المنوفي الكبابجي" الكائن بالطابق الأرضي أسفل عقار مكوّن من طابق أرضي يعلوه ثلاثة طوابق.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمليات الإطفاء والسيطرة الكاملة على الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، وتمكنت من احتواء الموقف قبل امتداد النيران إلى داخل المطعم أو العقار.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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