إعلان

حريق مفاجئ داخل مطعم شهير بمصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل

كتب : علاء عمران

03:01 م 05/06/2026 تعديل في 03:02 م

قوات الحماية المدنية-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، اندلاع حريق محدود داخل مدخنة أحد المطاعم الشهيرة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المنشأة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوجود أدخنة واشتعال داخل مدخنة مطعم شهير بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مدخنة مطعم "المنوفي الكبابجي" الكائن بالطابق الأرضي أسفل عقار مكوّن من طابق أرضي يعلوه ثلاثة طوابق.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمليات الإطفاء والسيطرة الكاملة على الحريق، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، وتمكنت من احتواء الموقف قبل امتداد النيران إلى داخل المطعم أو العقار.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اقرأ أيضا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي على محامٍ | خاص

"دبح بنت أخوه علشان حلق".. ليلة مقتل "آيسل" على يد عمها ببولاق الدكرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة حريق مطعم شهير مصر الجديدة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

MG تتصدر وشيري تطاردها.. السيارات الصينية الأكثر انتشارًا بين المصريين
أخبار السيارات

MG تتصدر وشيري تطاردها.. السيارات الصينية الأكثر انتشارًا بين المصريين
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
رياضة عربية وعالمية

لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
أمين مساعد الأطباء يكشف مفاجأة عن "جراح القلب المزيف": لم يرخص أي عيادة
أخبار مصر

أمين مساعد الأطباء يكشف مفاجأة عن "جراح القلب المزيف": لم يرخص أي عيادة
لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة