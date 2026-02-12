17 مصابا في مشاجرة بأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول 9 أشخاص بينهم 5 مصابين بأماكن متفرقة بالجسم وطرف ثان 8 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة.

تعدى طرفان على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء وعصى وزجاجات فارغة، مما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها وبحوزتهم (5 أسلحة بيضاء – عدد من الزجاجات الفارغة وعصى).

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلاف واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.