كواليس فيديو دهس سائق لطفل في شمال سيناء

كتب : مصراوي

05:21 م 12/02/2026

المتهم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة برعونة والاصطدام بطفل وإصابته بشمال سيناء.

أمكن تحديد السيارة "سارية التراخيص" وضبط قائدها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش). وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 8 الجارى حال سيره فوجئ بعبور الطفل الظاهر بمقطع الفيديو 12 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر فاصطدم به دون قصد مما أدى إلى حدوث إصابته المنوه عنها.

وأضاف أنه تم الصلح مع أهلية المصاب بالتراضى عقب الاطمئنان عليه. وبسؤال الطفل المصاب ووالدته أيدا ماسبق، ولم يتهما قائد السيارة فى التسبب فى ذلك.

سائق دهس طفل العريش شمال سيناء

