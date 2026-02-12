إعلان

كواليس اعتداء مسجلين خطر على أفريقي في مدينة نصر

كتب : مصراوي

06:22 م 12/02/2026

الطرفان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تشاجر بعض الأشخاص فيما بينهم وحيازة أحدهم سلاح أبيض بالقاهرة.

تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين لأحدهما معلومات جنائية وطرف ثان شخص يحمل جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر؛ بسبب خلافات مالية بينهم حول ثمن بيع هاتف محمول تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب بدون إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول قطعتى سلاح أبيض. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضرب اعتداء هاتف محمول أفريقي مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
أخبار مصر

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
أخبار مصر

ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان