كواليس اعتداء مسجلين خطر على أفريقي في مدينة نصر

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تشاجر بعض الأشخاص فيما بينهم وحيازة أحدهم سلاح أبيض بالقاهرة.

تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين لأحدهما معلومات جنائية وطرف ثان شخص يحمل جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر؛ بسبب خلافات مالية بينهم حول ثمن بيع هاتف محمول تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب بدون إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول قطعتى سلاح أبيض. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.