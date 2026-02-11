إعلان

الداخلية تضبط مالك مكتبة لتوزيع وبيع كتب دراسية بدون ترخيص في الشروق

كتب : علاء عمران

02:49 م 11/02/2026

كتب دراسية صورة - أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مالك مكتبة لتوزيع وبيع كتب دراسية بدون ترخيص في الشروق.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بأن المالك – دون ترخيص ومقيمة مكتبه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – كان يقوم بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبحوزته عدد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح، بالإضافة إلى فلاش ميموري محمل عليه نسخ رقمية للكتب الدراسية.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مالك مكتبة الداخلية قسم شرطة الشروق قطاع الشرطة المتخصصة

