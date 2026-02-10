خناقة "كنزات" تنتهي بقتيل بين عمال البيكا.. وحكم رادع من الجنايات

كتب - رمضان يونس:

رفضت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف "عامل بيكيا"، وأيدت حكم إدانته بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامه بضرب عامل بسكين إثر شجار بينهما في الطريق العام بمنطقة العجوزة.

كانت الدائرة "6" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، قد أدانت في وقت سابق "عامل بيكيا" بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامه بضرب عامل بسكين إثر شجار بينهما في الطريق العام بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 2531 لسنة 2025 جنايات العجوزة والعقيدة، برقم 1060 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم "ع. ب" تهمة ضرب المجني عليه "ع. م" عمدًا، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها له طعنة بسلاح أبيض "سكين"، استقرت بالناحية اليسرى من صدره، محدثة إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ولم يقصد المتهم قتله، لكن أفضت الطعنة إلى وفاته، وذلك في اليوم التاسع من فبراير 2025، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود، وأكدوا أنه حال ترجله والمجني عليه "ع. م" بالطريق العام استوقفهما المتهم "ع. ب"، ونشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وسدد للمجني عليه طعنة استقرت في صدره، محدثة إصابته التي أودت بحياته.

واستجوبت النيابة العامة المتهم "ع. ب"، فأقر بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه حين تقابل معه في الطريق العام، ظنًا منه أنه أخذ "جوال بلاستيكي" يجمع فيه (بيكيا ـ كنزات وبلاستيك) في غيابه، فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالفض، وبعد دقائق تفاجأ المتهم بالمجني عليه وآخر تعديا عليه بعصا خشبية، فاستل سكينا من الجوال وكال به طعنة في صدر "ع. م" أوقعته قتيلاً.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثمان "ع. م" أن الإصابات الموصوفة بالتقرير هي إصابة طعنية في يسار الصدر، أحدثت تمزقًا بالقلب وصدمة ترقية غير مرتجعة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية. كما ثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية لآثار الدماء العالقة بنصل السكين المضبوط حوزة المتهم مع البصمة الوراثية لجثمان المجني عليه.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أدانت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

