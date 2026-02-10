كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت بأن هؤلاء السيدات كن يقمن بالتحريض على الفسق باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، من خلال الإعلان عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، في نطاق المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي. وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.