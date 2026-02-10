إعلان

سقوط شبكة "المتعة السريعة".. ضبط 10 سيدات بتهمة الدعارة الإلكترونية في الدقهلية

كتب : علاء عمران

01:46 م 10/02/2026

المتهمات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظة الدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت بأن هؤلاء السيدات كن يقمن بالتحريض على الفسق باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، من خلال الإعلان عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، في نطاق المحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي. وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط شبكة المتعة السريعة ضبط 10 سيدات بتهمة الدعارة الدعارة الإلكترونية في الدقهلية وزارة الداخلية التحريض على الفسق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
شئون عربية و دولية

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أخبار مصر

تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي