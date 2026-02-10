القبض على عاطلين تشاجرا بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يتشاجران باستخدام أسلحة بيضاء في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبحوزتهما سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لنشوب مشاجرة بينهما بسبب المزاح، وقاما على إثرها بالتعدي على بعضهما والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.