إعلان

الداخلية تكشف حقيقة إغلاق سايس شارع وإجبار المواطنين على دفع رسوم بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:46 م 10/02/2026

محل الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور، مدعوم بصورة، تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب الحساب تضرره من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص"، وغلق أحد الشوارع، ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل إيقاف سيارته بالإسكندرية بدون وجه حق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخصين "منادي السيارات" بالشارع محل الفحص، وهما عاملان بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالهما أفادا بأنهما يقومان بتوجيه السيارات إلى أماكن الانتظار المخصصة لها بالشارع مقابل تحصيل مبلغ مالي من مالكي السيارات، وإعطائهم إيصالات معتمدة من المحافظة، دون حدوث أي تجاوز منهما أو تعدٍ على الطريق.

وباستدعاء مشرف مشروع مواقف الركاب وانتظار السيارات بمحافظة الإسكندرية، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسكندرية سايس منادي سيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
شئون عربية و دولية

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي