كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور، مدعوم بصورة، تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله صاحب الحساب تضرره من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادي سيارات "بدون ترخيص"، وغلق أحد الشوارع، ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل إيقاف سيارته بالإسكندرية بدون وجه حق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخصين "منادي السيارات" بالشارع محل الفحص، وهما عاملان بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالهما أفادا بأنهما يقومان بتوجيه السيارات إلى أماكن الانتظار المخصصة لها بالشارع مقابل تحصيل مبلغ مالي من مالكي السيارات، وإعطائهم إيصالات معتمدة من المحافظة، دون حدوث أي تجاوز منهما أو تعدٍ على الطريق.

وباستدعاء مشرف مشروع مواقف الركاب وانتظار السيارات بمحافظة الإسكندرية، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

