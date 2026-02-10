إعلان

القبض على تاجر ألعاب نارية بكرموز ومصادرة 22 ألف قطعة

كتب : علاء عمران

12:34 م 10/02/2026

المتهم + المضبوطات

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية، وبحوزته أكثر من 22 ألف قطعة ألعاب نارية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإتجار في الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته أكثر من 22 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

