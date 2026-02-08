واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد" توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (من هنا).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية، ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية، وأصحاب المطاعم، ومحال الحلويات، وموردي الفوانيس والياميش، للمشاركة في المبادرة.

ولأول مرة، تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة، لتصل إلى (3125 فرعًا للسلاسل التجارية، و172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و107 قوافل متحركة، و877 فرعًا لمطاعم متنوعة، و416 فرعًا لمحال حلويات متنوعة)، بإجمالي 4697 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمُوضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (من هنا).