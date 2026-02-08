إعلان

تخفيضات تصل إلى 40%.. "كلنا واحد" تواصل توفير مستلزمات الأسرة (التفاصيل)

كتب : علاء عمران

11:06 ص 08/02/2026 تعديل في 11:11 ص

مبادرة كلنا واحد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد" توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (من هنا).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية، ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية، وأصحاب المطاعم، ومحال الحلويات، وموردي الفوانيس والياميش، للمشاركة في المبادرة.

ولأول مرة، تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة، لتصل إلى (3125 فرعًا للسلاسل التجارية، و172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و107 قوافل متحركة، و877 فرعًا لمطاعم متنوعة، و416 فرعًا لمحال حلويات متنوعة)، بإجمالي 4697 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمُوضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (من هنا).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة شهر رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضائح هزت إسرائيل.. لماذا نفى نتنياهو ابنه إلى أمريكا؟
شئون عربية و دولية

فضائح هزت إسرائيل.. لماذا نفى نتنياهو ابنه إلى أمريكا؟
حماس تحذّر من مساعٍ إسرائيلية أمريكية للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا
شئون عربية و دولية

حماس تحذّر من مساعٍ إسرائيلية أمريكية للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا
التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة إشعال النيران في طفلته لشكهما في سلوكها
حوادث وقضايا

التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة إشعال النيران في طفلته لشكهما في سلوكها
بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
أخبار مصر

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
نصائح طبية

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ بالنسبة لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة