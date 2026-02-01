3 أشخاص يعتدون على صاحب محل بالبحيرة.. والداخلية تكشف التفاصيل
كتب : علاء عمران
02:36 م 01/02/2026
المتهمين
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على صاحب أحد المحال التجارية بالبحيرة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (صاحب محل - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو)، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص (مقيمون بدائرة المركز) بالتعدي عليه بالسب ورشقه بالحجارة أثناء تواجده بالمحل المملوك له، "دون حدوث إصابات أو تلفيات بالمحل"، وعللوا ذلك بخلافات حول الجيرة.
أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.