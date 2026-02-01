إعلان

الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن

كتب : محمد أبو بكر

03:11 م 01/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

يستقبل الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويبحث الرئيس السيسي، مع العاهل الأردني، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك؛ بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

