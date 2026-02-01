WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

كتبت- نوران أسامة:

شاركت منصة WATCH IT البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب"، بطولة الفنان يوسف الشريف، استعدادًا لطرحه في رمضان 2026.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلق الحساب: "هعمل اللي كنت مستني سنين عشان أعمله".

ويشارك في المسلسل بجانب يوسف الشريف كل من: كمال أبو رية، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث "فن الحرب" في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

ويعود الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني بعد غياب، بعد تقديمه مسلسل "كوفيد 25" في المواسم السابقة

اقرأ أيضًا:

هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”





صور- ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها





حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"





أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق





بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)





دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها





خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية



