WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

كتب : نوران أسامة

02:34 م 01/02/2026

بوستر مسلسل فن الحرب

كتبت- نوران أسامة:

شاركت منصة WATCH IT البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب"، بطولة الفنان يوسف الشريف، استعدادًا لطرحه في رمضان 2026.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلق الحساب: "هعمل اللي كنت مستني سنين عشان أعمله".

ويشارك في المسلسل بجانب يوسف الشريف كل من: كمال أبو رية، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث "فن الحرب" في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

ويعود الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني بعد غياب، بعد تقديمه مسلسل "كوفيد 25" في المواسم السابقة

منصة watch it مسلسل فن الحرب يوسف الشريف رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

