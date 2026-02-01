خلاف على أولوية المرور يتحول لمشاجرة مسلحة في الدقهلية | فيديو
كتب : علاء عمران
04:11 م 01/02/2026
المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخرين باستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين)، وبسؤالهما قررا أنه حال تواجدهما بأحد المواقف بالدقهلية، قام 3 أشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب والتلويح بأسلحة بيضاء، دون حدوث إصابات، على إثر مشادة كلامية بينهم حول أولوية المرور.
وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم (3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وأضاف الآخران بتخلصهما من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما بإلقائها في أحد المصارف المائية عقب علمهما بتداول المقطع المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.