كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تهديده باستخدام سلاح ناري في قنا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه بتاريخ 26 يناير، تلقى مركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرف أول (أحد الأشخاص ونجليه) وطرف ثان (3 أشخاص من أبناء عمومة الطرف الأول، لاثنين منهم معلومات جنائية)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الميراث.

وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان التعدي بالضرب باستخدام أسلحة نارية، دون وقوع إصابات.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

