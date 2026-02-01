إعلان

الداخلية تضبط 429 قضية مخدرات و149 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:50 م 01/02/2026

قوات الشرطة

كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 429 قضية مخدرات و149 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة.


كما تم تنفيذ 75,130 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 متهمًا هاربًا و20 متهمًا يقومون بأعمال البلطجة. كما تم ضبط 221 دراجة نارية مخالفة و23,185 مخالفة مرورية متنوعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية حملة امنية قوات الشرطة

