استمعت محكمة جنح مدينة نصر، لطلبات دفاع المتهم الثامن -أمين صندوق اتحاد السباحة-، في قضية غرق السباح "يوسف محمد" ببطولة الجمهورية في ستاد القاهرة الدولي.

وأكد دفاع المتهم الثامن، أن موكله ليس له دور جنائي في الدعوى سوى أنه مسؤولًا إداريًا، حيث دفع بانتفاء المسؤولية الجنائية لموكله كون المتهم تقع عليه المسؤولية المالية فقط.

وتابع دفاع أمين صندوق اتحاد السباحة في مرافعته، أنه تكاتف مع المحكمة للوصول إلى الحقيقة في الدعوى.

وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

