"ضربني بموس".. ضبط شخص تعدى على سيدة في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

03:31 م 24/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تضمن تعديًا بالضرب على إحدى السيدات بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها، وذلك بسبب خلافات بين الجيران.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ الواقعة، تقدمت ربة منزل من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أوسيم ببلاغ ضد جارها، بائع، لقيامه بالتعدي عليها وإحداث إصابات بكدمات وجروح باستخدام شفرتي موس أثناء سيرهما بالقرية، نتيجة اعتراضه على إقامة شقيقته منزلها قرب منزل المبلغة.

تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته الشفرتين المستخدمتين في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلاف جيرة سلاح أبيض الجيزة

