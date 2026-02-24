إعلان

محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الواسطى ويوجه بتطوير منظومتي الأمن والنظافة

كتب : حمدي سليمان

05:23 م 24/02/2026
بني سويف-حمدي سليمان:

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، زيارة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، والوقوف على سير وانتظام العمل بها.

وتفقد المحافظ خلال الزيارة عددًا من الأقسام شملت: الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الصيدلة، والعيادات الخارجية، إلى جانب قسمي العناية المركزة والغسيل الكلوي، وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بإعداد تقرير شامل باحتياجات المستشفى، خاصة فيما يتعلق بدعم منظومتي النظافة والأمن، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالشكل اللائق والمطلوب.

وخلال متابعته لسير العمل، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والمرضى، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بذويهم من المرضى، ومقترحاتهم لتحسين، موجّهًا إدارة المستشفى ببذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي، والاهتمام براحة المرضى، وتسخير الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطنين.

